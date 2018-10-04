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Fenerbahçeli taraftarlar Ali Koç'un arabasının önünü kesip Ersun Yanal tezahüratı yaptı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi’nde Spartak Trnava’yı 2-0 mağlup ederek ilk galibiyetini aldığı maç sonrası Ali Koç'un aracını durduran taraftar 'Ersun Yanal' tezahüratlarında bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe’nin sahasında Spartak Trnava ile oynadığı maçının ilk yarısı golsüz sona ermesinin ardından tribünlerden Ersun Yanal sesleri yükseldi. Kale arkası tribünlerinden yükselen tezahüratlara daha sonra tüm stat eşlik etti.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından stattan ayrılan Ali Koç'un bulunduğu aracı durdurarak Ersun Yanal tezahüratı yaptı. Bir süre devam eden tezahüratların ardından yol korumalar tarafından açıldı ve Ali Koç'un aracı yoluna devam etti.

(Fanatik)

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