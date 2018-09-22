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Fenerbahçeli taraftarlar Hasan Ali Kaldırım'a sarıldı

Fenerbahçe'de son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası ağır eleştiriler yapıldı.

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Fenerbahçe'de son olarak UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 4-1'lik mağlubiyet sonrası ağır eleştiriler yapıldı. Sezon başından beri çok eleştirilen isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım'ın takımın gol yollarındaki en etkili isim olması dikkatlerden kaçmadı.

Sarı lacivertli ekip Cocu önderliğinde bu sezon çıktığı 8 maçta 5 mağlubiyet 2 beraberlik ve 1 galibiyet alabildi.

Fenerbahçe'de en çok eleştirilen isimlerden olan Hasan Ali Kaldırım ise sarı lacivertli ekipte bu sezon resmi maçlarda iki ya da daha fazla gol katkısı yapabilen tek oyuncu olarak zirvede yer alıyor.

Sarı lacivertli ekip bu sezon oynadığı resmi maçlarda yedi gol atarken bu gollerin hepsi farklı oyunculardan geldi.

Bu isimler, Islam Slimani, Giuliano, Roman Neustadter, Andre Ayew, Eljif Elmas, Alper Potuk, Souza.

Avrupa arenasında oynadığı son beş maçın dördünden mağlubiyetle ayrılan Fenerbahçe, aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 23 karşılaşmada almıştı.

Avrupa kupalarında çıktığı son üç deplasman maçını kaybeden Fenerbahçe, 2007/08 sezonundan bu yana dış sahada ilk kez üst üste üç yenilgi aldı.

(Sabah)

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