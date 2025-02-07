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Spor

Fenerbahçeli taraftarlardan tepki almıştı! Furkan Özhan'ın ablasından açıklama geldi

Fenerbahçe'nin 3 stoperinin sakatlandığı pozisyonlarda yer alan Erzurumsporlu Furkan Özhan'a sosyal medyadan tepki yağdı. Tepkilerin ardından futbolcunun ablası Zuhal Özhan sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Haber Merkezi7 Şubat 2025 Cuma 10:11 - Güncelleme:
Fenerbahçeli taraftarlardan tepki almıştı! Furkan Özhan'ın ablasından açıklama geldi
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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Erzurumspor'u 5-0 yendiği maçta Diego Carlos, Alexander Djiku ve Yusuf Akçiçek'in sakatlandığı pozisyonlarda yer alan Furkan Özhan, sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Erzurumsporlu Furkan Özhan'a tepki gösterirken, futbolcunun ablası Zuhal Özhan'ın bir paylaşımı da tepkilerin daha fazla artmasına neden oldu. Zuhal Özhan, kardeşi ve sakatlanan üç Fenerbahçeli futbolcunun fotoğraflarını aynı karede birleştirerek "Furkan Özhan'ın ikili mücadelede kazandığı oyuncular görseldedir" notunu düştü. Bu paylaşım sonrası tepkiler arttı.

Fenerbahçe taraftarlarının tepkisine cevap veren Zuhal Özhan, "Pozisyonları bir inceleyin. Bir Fenerbahçeli olarak gerçekten utandım yaptığınız linçlerden. Fenerbahçe bizim çocukluk aşkımızdır. Faullerin biri Furkan'ındı, diğerlerinin hepsi ona yapılan müdahalelerdi. Hakem de zaten sarı kartı Fener'e verdi. Biz de Fenerbahçeliyiz. Erzurum'un hakem şikesi yapacak gücü mü var? Bir futbolcuyu karalamak bu kadar kolay mı? İlk defa Fenerbahçeli olmaktan utandım." ifadelerini kullandı.

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