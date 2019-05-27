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Fenerbahçeli taraftarların protestosuna maruz kalan Mehmet Topal, oyundan çıkmak istedi

Fenerbahçeli taraftarların tepki gösterdiği Mehmet Topal oyundan çıkmak istedi, Ersun Yanal futbolcusuna moral vererek engel oldu.

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u sahasında 3-1 yendiği maçta Mehmet Topal krizi yaşandı. Taraftarların bir bölümü tecrübeli futbolcuyu ıslıkla protesto ederken bir bölümü alkışlarla destek verdi. Mehmet Topal kendisine yönelik olan bu tepkiye aynı şekilde karşılık verdi ve bir süre sonra da oyundan çıkmak istedi. İşte Fenerbahçe'de yaşanan Mehmet Topal krizi...

Fenerbahçe'de Mehmet Topal, Antalyaspor ile oynanan maçın ikinci yarısında sarı-lacivertli tribünlerin tepkisine maruz kaldı.

Bir kısım taraftar Mehmet Topal'ı ıslıklarken bir kısım ise tezahüratla destek verdi.

Oldukça morali bozulan Mehmet Topal oyundan çıkmak istedi. Sarı-lacivertli diğer oyuncular tribünlere dönerek sakin olmalarını istedi.

Sürekli olarak taraftarlara dönerek alkışlayan deneyimli oyuncu çok sinirlendi. Kenarda teknik direktör Ersun Yanal da yaşanan olaylara tepkisiz kalmayıp oyuncusuna destek vermeye çalıştı.

Oyundan almayacağını belirten Ersun Yanal, Mehmet Topal'dan sahada kalmasını istedi.

Maçın son anlarında Mehmet Topal topu aldığında hem bazı taraftarlar hem de Ersun Yanal alkışladı.

Karşılaşma bittikten sonra sahaya giren Ersun Yanal ise oyuncusunun tribünlere gidip alkışlamasını istedi ancak Topal buna yanaşmayarak soyunma odasının yolunun tuttu.

(Sabah)

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