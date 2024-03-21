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  • Fenerbahçeli yıldızlardan tam destek! ''Çıkar 1. Lig'de de oynarız''
Spor

Fenerbahçeli yıldızlardan tam destek! ''Çıkar 1. Lig'de de oynarız''

Fenerbahçe'nin dünya yıldızları Dusan Tadic, Edin Dzeko, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde ligden çekilme açıklamasının ardından Başkan Ali Koç ile bir görüşme gerçekleştirdiler. Sarı lacivertlilerin başarılı futbolcuları alınacak her kararın arkasında olduklarını dile getirdiler. İşte detaylar...

Takvim21 Mart 2024 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
Fenerbahçeli yıldızlardan tam destek! ''Çıkar 1. Lig'de de oynarız''
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Fenerbahçe'nin ligden çekilme açıklaması sonrası yıldızlardan flaş bir atak geldi...

LİGDEN ÇEKİLME GÜNDEMDE

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olaylı Trabzonspor maçından sonra yaptığı açıklamada ligden çekilmeyi gündemlerine aldıklarını açıkladı. Başkan Koç, "2 Nisan'da Olağanüstü Genel Kurula gidiyoruz. Allah'ın izniyle gerekeni yapmamız ve kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Çünkü bunlar böyle devam edecek" açıklamaları yaptı.

TAM DESTEK

Bu açıklamalardan sonra gözler Fenerbahçe'nin yabancı futbolcularına çevrildi. Sarı-Lacivertliler'in yıldızlarından Dusan Tadic, Edin Dzeko, Bright Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin ligden çekilme açıklamasıyla ilgili Ali Koç ile özel bir görüşme yaptıkları ortaya çıktı. Bu görüşmede 4 yıldız futbolcu, başkana tam destek verdi.

"1. LİG'DE DE OYNARIZ"

Trabzon maçı sonrası çıkan olaylardan sonra kulübe daha çok aidiyet duygusunu hissettiklerini açıklayan yıldızlar, "Başkanım sonuna kadar arkandayız. 1. Lig'de de oynarız. Kulübün alacağı her türlü karara imzamızı atarız" ifadelerini kullandılar.

ALİ KOÇ DUYGULANDI

Futbolcuların yaptıkları açıklamalar sonrası Ali Koç'un duygulandığı bildirildi. Sarı- Lacivertliler'in Genel Kurul'da alacağı karar merakla bekleniyor.

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