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Spor

Fenerbahçe'nin ahı tuttu! Galatasaray kupaya veda etti

Galatasaray dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Sarı kırmızılı ekip ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ardından kupaya veda etti. İşte detaylar...

Akşam1 Mart 2024 Cuma 09:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin ahı tuttu! Galatasaray kupaya veda etti
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Maça ilk 11'de başlayan Tete ve Sergio Oliveira, ikinci yarıyı göremedi. Yerlerine Kerem Demirbay ve Dries Mertens oyuna girdi. İlk yarıda 10 numara oynayan Kerem Aktürkoğlu ise kanat bölgesine geçti. Orta sahada Berkan-Oliveira-Aktürkoğlu ile başlayan Buruk 2. yarıda bu kurgusunu değiştirdi. 58'de ise Berkan'ın yerine Vinicius'u oyuna dahil etti.

K.GÜMRÜK DAHA İYİYDİ

Okan Buruk: "Hem Avrupa'da hem Kupa'da yolumuza devam etmek isterdik. Daha taze oyuncuları tercih etmek istemiştik. Rakibimiz çok iyi oynadı, Karagümrük'ün hakkını vermek gerekiyor. Bizden daha kaliteli işler yaptılar. Hamleleri yaptık, 1-1'i bulabilirdik, 2'nci golü yedik. Birçok oyuncuya şans verdik, neleri yapıyoruz ve yapamıyoruz gördük. Derbiye çıkacağız, zamanımız yok. Derbilerde favori olmaz. Mauro hafif darbe aldı, riske etmedik. Aurier'in durumuna bakacağız. Alternatifimiz yok. Kaan da sakat oynuyor."

YILDIZLAR TRİBÜNDE

Aslan'da dün kadroya alınmayan yıldız isimler Fernando Muslera, Mauro Icardi ve Hakim Ziyech karşılaşmayı tribünden takip etti. Yeni transfer Aurier de kadroda yoktu. Kadronun değişilmez isimleri Torreira, Davinson ve Mertens, maça yedek kulübesinde başladı.

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