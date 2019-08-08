Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Danimarkalı stoper Zanka gece geç saatler İstanbul'a geldi
Fenerbahçe, Huddersfield'ın Danimarkalı stoperi Zanka'yı İstanbul'a getirdi.
Fenerbahçe, İngiliz kulübü Huddersfield'tan anlaştığı stoper Zanka'yı İstanbul'a getirdi.
Danimarkalı stoperi, havalimanında Damien Comolli ve Selahattin Baki karşıladı.
Fenerbahçe'nin transferi için Huddersfield ile 2 milyon euroya anlaştığı belirtilen 29 yaşındaki stoperin, sürpriz bir sorun çıkmaması halinde sağlık kontrolünün ardından sarı-lacivertli kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.
Danimarkalı futbolcuyla 3 yıllığına anlaşan Kanarya, oyuncuya yıllık 1.5 milyon Euro ücret ödeyecek.
KARİYERİNDE KOPENHAG PSV DE VAR
Geçen sezon Huddersfield formasıyla 38 lig maçının 24'ünde forma giyen Zanka, 3 gol atıp 1 asist yaptı.
Zanka, kariyerinde Kopenhag ve PSV Eindhoven formaları da giydi. 2017 yazında 2.7 milyon euro bonservis bedeliyle şimdiki kulübü Huddersfield'a transfer oldu.
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