Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibinde kriz çıktı

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi H Grubu'ndaki en güçlü rakibi olarak görülen Bulgar şampiyonu Ludogorets, sürpriz bir karara imza attı.

KAPTANI SATIYORLAR

Bu sezona sıkıntılı başlayan Ludogorets, takımın kaptanı ve en önemli isimlerinden biri olan Kiril Despodov'u 4.5 milyon Euro karşılığında Yunanistan'ın PAOK takımına satmak üzere.

TARAFTAR TEPKİLİ

Zaten sezona iyi bir şekilde girilmemişken Despodov'un da satılması kararı taraftarların büyük tepkisini çekti. Ludogorets, daha önce de golcüsü Igor Thiago'yu Club Brugge'e göndermişti.