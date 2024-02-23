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Spor

Fenerbahçe'nin Belçika ekiplerine karşı bileği bükülmüyor

UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Siant-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe daha önce Avrupa'da Belçika takımlarıyla 8 maçta karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler bu müsabakalarda yalnızca 1 yenilgi aldı.

23 Şubat 2024 Cuma 16:45 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Belçika ekiplerine karşı bileği bükülmüyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union Saint-Gilloise eşleşti.

Fenerbahçe, bu turdan önce Avrupa'da Belçika ekiplerine karşı aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekiyor.

Sarı-lacivertliler, daha önce Avrupa'da Belçika ekipleri ile 8 kez karşılaştı. Fenerbahçe, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Belçika ekiplerine karşı performansı:

1965-1966 | Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

Fenerbahçe 0-0 Anderlecht

Anderlecht 5-1 Fenerbahçe

2007-2008 | Şampiyonlar Ligi

Fenerbahçe 1-0 Anderlecht

Anderlecht 0-2 Fenerbahçe

2018-2019 |UEFA Avrupa Ligi

Anderlecht 2-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 2-0 Anderlecht

2021-2022 | UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe 2-2 Royal Antwerp

Royal Antwerp 0-3 Fenerbahçe

FENERBAHÇE - GILLOISE MAÇLARI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turundaki ilk maçında 7 Mart'ta Union Saint-Gilloise'ye konuk olacak. Sarı-lacivertli takım, 14 Mart'ta ise rakibini Kadıköy'de ağırlayacak.

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