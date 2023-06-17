Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, kulübün mali durumuyla ilgili konuştu.

"BORÇ 386 MİLYON EUROYA DÜŞTÜ"

Erol Bilecik yaptığı açıklamada, "612 milyon euro borç devraldık, bu rakamı 386 milyon euroya(9 milyar 997 milyon 766 bin 553 TL) düşürmüş olduk. Kur 3,5 katı artmışken bunu yaptık. Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur. Ali Koç gibi bir başkanımız olmasaydı maalesef yol katedemezdik. Ali Koç olmasaydı, bunu yapamazdık. Cömertçe tam destek oldu. Bu konudan bahsetmekten kendisi haz almıyor, bir anlamda korsan gibi konuşuyorum. Bu yüzden konuyu noktalıyorum. İsteyen bu cömertliklere bakabilir." dedi.

"NAKLEN YAYIN GELİRİ DÜŞTÜ"

Naklen yayın gelirinden bahseden Bilecik, "Fenerbahçe, 2021 yılında naklen yayından 212 Milyon TL gelir elde ederken, 2022 yılında bu rakam 208 Milyon TL'ye düştü. Fenerbahçe Kulübü olarak 2021 yılında 169 Milyon TL vergi ödemesi yaparken, 2022'de nakdi olarak 340 Milyon TL olarak vergi ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN FAZLA"

Spor okullarıyla ilgili Erol Bilecik, "Galatasaray'ın 130, Beşiktaş'ın 142, Fenerbahçe'nin ise 205 spor okulu var. Türkiye'nin bütün illerinde, bu spor okulları Türk evlatlarının emrine amade." şeklinde konuştu.

FENERIUM GELİRLERİ

Erol Bilecik, "Fenerium, 2021 yılında 217 Milyon TL olan cirosunu 2022 yılında 462 Milyon TL'ye çıkarttı. Tüpraş'tan sponsorluk karşılığında geçen yıl 53 Milyon, bu yıl da 82 Milyon TL gelir elde edilmiştir. Amatör branşlarda sporcular ve teknik sorumlular, bu sponsorlukla maaşlarını günü güne almışlardır. Yelkende de Doğuş Grubu'na şükranlarımı paylaşıyorum." dedi.

"DİĞER KULÜPLER GİBİ YAPMADIK"

Vergi ödemeleriyle ilgili Erol Bilecik şu ifadeleri kullandı: "Vergi borcumuzun hepsini ödedik. Diğer bazı kulüpler gibi vergi borcumuz için devletimizle pazarlık yapmayız. Olan vergimizi hakkıyla öderiz. Sporcularımıza ve teknik personelimize borcumuz yoktur. 2022 yılında oyuncu satışından kasamıza 25 milyon euro girdi."

"DEVLETİMİZE SESLENİYORUZ"

Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmaya da değinen Bilecik, "Bankalar Birliği'ne 576 Milyon TL ödeyeceğiz. Devletimize ve yetkililerimize sesleniyoruz, bu sürdürebilir tablo değil. Hem bizim için hem de diğer kulüpler için değil." diye konuştu.