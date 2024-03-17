Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor

Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı.

Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda ligde henüz deplasman mağlubiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.