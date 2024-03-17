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Spor

Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor

Fenerbahçe'nin bu sezonki deplasman karnesi göz dolduruyor. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler Süper Lig'de çıktığı 14 deplasman maçında 40 puan toplamayı başardı.

17 Mart 2024 Pazar 12:31 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin deplasmanda bileği bükülmüyor
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Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe, bu sezon deplasmanda 14 maça çıktı.

Samsunspor, MKE Ankaragücü, Alanyaspor, Kasımpaşa, Pendikspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Antalyaspor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor'u mağlup eden sarı-lacivertliler, Adana Demirspor ile berabere kalarak 40 puan topladı. Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonunda ligde henüz deplasman mağlubiyeti bulunmuyor.

Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda rakip fileleri 32 kez havalandırdı. Kanarya, dış sahada oynadığı 10 lig maçında ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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