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Spor

Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı belli oldu

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Diego Rossi'ye MLS ekiplerinden teklif geldi. Teklifleri yetersiz bulan sarı-lacivertli yönetim oyuncuyu kiralama yöntemine gidecek.

24 Temmuz 2023 Pazartesi 11:43 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı belli oldu
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da takımdaki oyunculara teklifler geliyor.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaratam oyunculardan biri olan Diego Rossi'ye ABD'den teklifler gelmeye başladı.

TEKLİFLER YETERLİ BULUNMADI

Bonservisine 5,5 milyon euro verilerek alınan Uruguaylı hücum oyuncusuna istenen düzeyde teklif gelmedi. ABD ekipleri Rossi için 2,5 milyon dolar önerdi. Bu rakamı çok az bulan yönetim oyuncuyu bir sezonluğuna kiralama düşüncesinde.

FENERBAHÇE İSTATİSTİKLERİ

Fenerbahçe formasıyla 2 sezonda 90 resmi maça çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusu, bu maçlarda 10 gol 20 asist kaydetti.

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