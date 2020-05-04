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Spor

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Josef de Souza Trabzonspor yolunda!

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a transfer olan Josef de Souza için Türkiye'den Trabzonspor'un talip olduğu açıklandı. İddiaya göre Trabzonspor Souza transferini bitirmeye çok yakın.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:50
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Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan ekonomik kriz, halihazırda maddi sorunlarla boğuşan Suudi Arabistan futbolunu da etkilerken, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.

Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği ancak Brezilyalı oyuncunun iyi bir teklif bulmadan ayrılmak istemediği için kendilerine teklif edildiği iletildi.

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