04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:49 - Güncelleme: 04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:50

Koronavirüs salgını nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından yaşanan ekonomik kriz, halihazırda maddi sorunlarla boğuşan Suudi Arabistan futbolunu da etkilerken, geçtiğimiz sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Al Ahli'ye gönderilen eski Fenerbahçeli yıldız Josef de Souza ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Takvim'in haberine göre, sezon başında adı Galatasaray ile de anılan tecrübeli orta saha oyuncusu menajerler tarafından Trabzonspor'a önerildi. Ahli'nin takımın en yüksek maaşını alan oyuncusu olan Josef'i elinden çıkararak bütçesini dengelemek zorunda olduğu iletildi.

Josef'in indirime yanaşmadığı için Ahli'nin sözleşmesini feshetmeyi önerdiği ancak Brezilyalı oyuncunun iyi bir teklif bulmadan ayrılmak istemediği için kendilerine teklif edildiği iletildi.