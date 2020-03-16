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Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızından koronavirüs açıklaması

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Josef De Souza, Çin'de başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında konuştu. Yıldız futbolcu, Avrupa'da liglerin askıya alınması ile ilgili endişe duyduğunu ifade etti.

16 Mart 2020 Pazartesi 18:20 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 18:20
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı Josef de Souza, tüm dünyayı esir altına alan ve ölümcül tehlikesi nedeniyle bir çok ülkede futbolun ara verilmesine sebep olan koronavirüs hakkındaki endişesini dile getirdi.

Şu anda Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ahli'de forma giyen Josef, yaptığı açıklamada, "Avrupa futbolunda gerçekleşen erteleme kararları konusunda endişeliyiz. Burada böyle bir karar alınıp alınmayacağını bilmiyoruz, ne olacağını izliyoruz." dedi.

"BİR ÇOK ÜLKEYLE SINIRINI KAPATTI"

Josef, açıklamalarının devamında erteleme kararını dört gözle beklediklerini aktarırken, "Suudi Arabistan, bir çok ülkeyle olan sınırını kapattı ve Avrupa'dan ne uçaklar geliyor ne de gidiyor. Bu yüzden biz de bu kararı dört gözle bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Josef De Souza, bu sezon çıktığı 21 müsabakada 3 asist kaydederken 1805 dakika sahada kaldı.

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