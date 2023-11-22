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Spor

Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı lacivertliler, bu karşılaşma için İsmail Kartal yönetiminde antremanlarını sürdürüyor

AA22 Kasım 2023 Çarşamba 19:40 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük mesaisi sürüyor
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Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 26 Kasım Pazar günü VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Fenerbahçe, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirildi.

Koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, 2 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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