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Fenerbahçe'nin gündemindeki Vedat Muriqi'den transfer açıklaması

İkinci yarıda gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Vedat Muriç'ten açıklama geldi. Kosovalı golcü, 'Transfer konusuyla çok ilgilenmiyorum, başkanımız yöneticilerimiz ilgileniyor. Benim için önemli olan Trabzonspor maçı performansım' dedi.

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Antrenmandan önce basın mensuplarıyla bir araya gelen Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, "Trabzonspor'u mağlup ederek taraftarları mutlu etmek istiyoruz" dedi.

VEDAT MURİÇ: "SEZONU 3 PUAN İLE KAPATMAK İSTİYORUZ"

Sezonu 3 puan ile kapatmak istediklerini ifade eden Muriç, "Her takım maçı kazanmak için oynuyor ama bizim avantajımız kendi seyircimizin önünde oynamamız. Kendi sahamızda iyi oynadığımızı düşünüyoruz" diye konuştu. Sezonun ikinci yarısında adından söz ettiren Kosovalı oyuncu son maça kadar transfer teklifleriyle ilgilenmediğini belirtti. Vedat Muriç, "Kendi performansım adına mutluyum. Gol olsun asist olsun hiç fark etmez, yeter ki takımıma katkı sağlayayım. Transfer konusuna gelince bir maçımız daha var. O yüzden ben bu konuyla çok fazla ilgilenmiyorum. Zaten büyüklerimiz, başkanlarımız hepsi ilgileniyor. Benim için önemli olan performansım ve Trabzonspor maçı" ifadelerini kullandı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, hem şehrin hem de oyuncular açısından galibiyetin önemli olduğunu belirterek "Trabzonspor maçına odaklandık. Önemli bir maç. Ben bir teknik adam olarak bu maça futbol şöleni olarak bakmak istiyorum. Şehrimizin bu maçı kazanmak için tabii ki büyük istekleri var. Taraftarımızın bu isteğine sahadaki oyunumuz ile en iyi şekilde cevap vermek istiyoruz. Oyuncularım çalışmalarını aynı disiplin ile sürdürüyor.  Belki büyük bir iddiamız kalmadı ama yükselebileceğimiz her sıra bizim için önemli. O yüzden bu maçı kazanmak istiyoruz. Bunu bir derbi olarak nitelendirmek gerekiyor. İki takımın da kazanmak için elinden geleni yapacağı bir maç. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz bir futbol takımıyız. Saha içerisinde oynayacak oyuncularımız bizde Trabzonspor maçında en iyisini ortaya koyacağız. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah kazanırız. Ligin sonunda taraftarımızın stattan mutlu bir şekilde ayrılmasına yol açarız" dedi.

(DHA)

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