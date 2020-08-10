10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:55 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:55

TFF ile Kulüpler Birliği arasında Riva'da gerçekleşen görüşmede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Kulübü, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti.

TFF Başkanı Nihat Özdemir bunun üzerine tüm kulüplerin ortak, ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi. Galatasaray ve Trabzonspor ise Fenerbahçe'nin talebini kabul etmedi.



NET ŞEKİLDE KARŞI ÇIKTI!



Galatasaray Kulübü geçen yıl belirlenen ve kulüplere tebliğ edilen kriterlerin hiç değiştirilmeden uygulanması gerektiğini ifade ederek 'Limit arttırımı olmamalı. Bu kurallar geçen yıl her kulübe açıkça ilan edildi' diyerek değişikliğe net şekilde karşı çıktı.

Kulüpler Birliği ayrıca yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi.