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Spor

Fenerbahçe'nin hata lüksü yok! Tek hedef mutlak galibiyet

Fenerbahçe bu akşam Antalyaspor deplasmanına mutlak 3 puan parolasıyla çıkacak. Sarı lacivertli ekip bu maçtan da galibiyetle ayrılarak zirvedeki yerini korumayı hedefliyor. İşte detaylar...

Akşam3 Şubat 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin hata lüksü yok! Tek hedef mutlak galibiyet
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Süper Lig'de ezeli rakibi Galatasaray ile zirvede kıran kırana bir mücadele veren Fenerbahçe, bugün Antalyaspor karşısında 3 puan arayacak. Sarı-Lacivertliler, zorlu müsabakadan galibiyetle ayrılarak maç fazlasıyla liderliğe yükselen Cim-Bom'u geçmek istiyor. Trabzonspor karşısında alınan 3-2'lik mağlubiyet sonrası ligde 12 maça çıkan F.Bahçe 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. İsmail Kartal'ın öğrencileri, son 2 mücadelede rakiplerine puan vermedi.

Bugünkü maçta sakatlığı süren Fred ve Afrika Kupası'nda forma giyen Nijeryalı Osayi Samuel, takımlarını yalnız bırakacak. SarıLacivertliler'de üçer sarı kartı bulunan Michy Batshuayi ve Alexander Djiku, bugün kart görmeleri halinde Alanyaspor karşısında forma giymeyecek. Altınordu altyapısından yetişip Avrupa'ya transfer olan Çağlar Söyüncü, teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi durumunda kariyerinde ilk kez Süper Lig mücadelesinde forma giyecek.

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