Fenerbahçe'de gösterdikleri performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu, Sebastian Szymanski ve Fred için sarı-lacivertlilere teklifler gelmeye devam ediyor..

LEVERKUSEN SZYMANSKI'YE KANCAYI TAKTI!

Almanya Bundesliga'da liderliğini sürdüren Xabi Alanso'nun takımı Bayer Leverkusen, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Sebastian Szymanski'yi radarına aldı. 24 yaşındaki oyuncu, sezon başından beri oynadığı futbolla Alman devinin ilgisini çekmeyi başardı.

Güncel piyasa değeri 20 milyon euro olan Szmyanski için Bayer Leverkusen'in sezon sonunda sarı-lacivertlilere 20 milyon Euro'nun üstünde bir teklif yapması bekleniliyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 42 maça çıkan Polonyalı yıldız futbolcu Sebastian Szymanski, 12 gol ve 14 asistlik bir performans sergileyerek hem gol hem asist katkısında çift hanelere ulaşmayı başardı.

PREMİER LİG DEVİNİN HEDEFİ FERDİ

Son 2 sezon Fenerbahçe'de ortaya koyduğu oyunla alkış toplayan ve gelişim gösteren Ferdi Kadıoğlu ise, birçok Avrupa devlerini peşine takmayı başardı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, yıldız oyuncu için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Sarı-lacivertlilerin 25 milyon Euro'nun üstünde bir teklif beklediği ve bu rakamın altında Ferdi Kadıoğlu'nu bırakmayacağı öğrenilirken sezon sonunda 24 yaşındaki futbolcu için gelişmeler yaşanması öngörülüyor.

Sarı-lacivertlilerde ortaya koyduğu oyunla alkış toplayan ve transfer teklifleri almaya devam eden bir diğer isim ise Fred. Yaşadığı sakatlık sebebiyle birkaç maç kaçıran Brezilyalı yıldız, Kanarya'nın orta sahada en güvendindiği isimler arasında geliyor.

JORGE JESUS'UN LİSTESİNE GİRDİ

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'dan transfer edilen yıldız futbolcu Fred, yaz transfer dönemini kasıp kavuran Suudi Arabistan takımlarından Jorge Jesus'un yönettiği Al-Hilal'in transfer listesine girdi.

Fred'i iyi bir teklif gelmediği sürece takımdan göndermeyi düşünmeyen Fenerbahçe, Al Hilal takımından ciddi bonservis teklifi bekliyor. Sarı-lacivertli taraftarın kısa sürede sevgilisi olan 31 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri ise 19 milyon euro.