Fenerbahçe'nin konuğu ÇBK Mersin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde final heyecanı sürüyor. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, serinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek.

Final serisi Fenerbahçe Alagöz Holding'in saha avantajıyla başladı. Sarı lacivertliler, ilk maçta 99-76'lık skorla farklı bir galibiyet aldı.

Kayla McBride 18 sayı, 10 asistle maçın öne çıkan ismi oldu. Dış atışlarda çok etkili olan Fenerbahçe Alagöz Holding, 26 denemede 17 isabet buldu.

ÇBK Mersin'da ise Kahleah Copper'ın 19 sayısı yeterli olmadı. Mersin temsilcisi, 20 üçlük denemesinde 4 isabet bulabildi.

Fenerbahçe Alagöz Holding - ÇBK Mersin serisinde 2. maç, saat 15.00'te başlayacak. Metro Enerji Spor Salonu'ndaki mücadele, TRT SPOR Yıldız'dan naklen yayınlanacak.

Seride 3. maç ise 17 Nisan'da Mersin'de oynanacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde de yarı finalde karşılaşacak.

Mersin'de düzenlenecek Dörtlü Final'in heyecanı da TRT SPOR Yıldız ekranlarında yaşanacak.