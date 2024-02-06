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Spor

Fenerbahçe'nin kupa kadrosu belli oldu! 4 eksik var

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

6 Şubat 2024 Salı 16:11 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin kupa kadrosu belli oldu! 4 eksik var
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlılları devam eden Rodrigo Becao ve Fred, maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmesi yapan Lincoln Henrique de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de, Nijerya ile Afrika Kupası'nda olan Osayi Samuel de kamp kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Rade Krunic, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.

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