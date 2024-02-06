Fenerbahçe'nin kupa kadrosu belli oldu! 4 eksik var

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Fenerbahçe'de sakatlılları devam eden Rodrigo Becao ve Fred, maç kadrosunda yer almadı.

Sarı-lacivertlilerde takımdan ayrılması beklenen ve transfer görüşmesi yapan Lincoln Henrique de kafileye dahil edilmedi.

Fenerbahçe'de, Nijerya ile Afrika Kupası'nda olan Osayi Samuel de kamp kadrosunda yer almıyor.

Fenerbahçe'nin kadrosu şu şekilde:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Mert Müldür, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksel, Rade Krunic, Efekan Karayazı, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Ryan Kent, Joshua King, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi.