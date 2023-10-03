İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Ekim 2023 Salı / 19 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,5016
  • EURO
    28,8719
  • ALTIN
    1614.38
  • BIST100
    8518.57
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin performansı okyanus sınırlarını aştı: Kusursuz Fenerbahçe
Spor

Fenerbahçe'nin performansı okyanus sınırlarını aştı: Kusursuz Fenerbahçe

Fenerbahçe gösterdiği performansla dış basının ilgi odağı oldu. Son olarak Çaykur Rizespor'u evinde 5-0'lık skorla deviren sarı lacivertliler Brezilya basınında manşete alındı.

3 Ekim 2023 Salı 11:48 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin performansı okyanus sınırlarını aştı: Kusursuz Fenerbahçe
ABONE OL

Kadıköy'de Rize'yi 5-0 mağlup eden ve 7'de 7 yaparak liderliğe yerleşen Fenerbahçe, Avrupa medyası kadar Güney Amerika'da da ses getirdi.

Brezilya basınından Trivela, Sarı-Lacivertliler'in performansına geniş yer ayırdı. "Kusursuz Fenerbahçe" manşeti atılan haberde şu ifadeler kullanıldı: "Kusursuz bir başlangıç. Büyük ligler göz önüne alındığında bile en iyi transferleri yaptılar.

Dzeko, Tadic, Szymanski, Becao, Fred, Cengiz gibi büyük isimler katıldı. Yıkıcı bir seri ile lige başladılar. Bu takım, 2013-14'ten bu yana süren kuraklığa son verecek gibi görünüyor. İsmail Kartal, Auriazuis'in oyuncusuydu. Parçaları bir araya getirme şekli göz önüne alındığında akıllıca bir seçim oldu.

56,8 milyon euroluk yatırımla en pahalı takım oldular ve 55,4 milyon euroluk satış yaptılar. 14 maçı da kazandılar. 5-0'lık skor tamamen anlaşılır. Kasım ayından itibaren zorluk seviyesi artacak, derbiler var. G.Saray da iyi iş çıkardı ama o kadar etkileyici değildi."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.