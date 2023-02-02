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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi ALBA Berlin

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde yarın ALBA Berlin'i konuk edecek.

AA2 Şubat 2023 Perşembe 10:14 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi ALBA Berlin
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Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Almanya'nın ALBA Berlin ekibini ağırlayacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak.

THY Avrupa Ligi'nde çıktığı 22 maçta 13 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe Beko, beşinci sırada bulunuyor.

Ligde 6 galibiyet ve 16 mağlubiyeti bulunan ALBA Berlin ise son sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Almanya'da oynanan maçı Fenerbahçe, 104-75'lik skorla kazanmıştı.

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