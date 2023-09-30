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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor

Ligde yoluna 6'da 6 yaparak devam eden Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

AA30 Eylül 2023 Cumartesi 09:50 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Çaykur Rizespor
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 7. hafta maçında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Ülker Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Bu sezon ligde oynadığı 6 maçı da kazanarak topladığı 18 puanla lider durumdaki sarı-lacivertliler, teknik direktör İlhan Palut'la iyi bir çıkış yakalayan ve 11 puanla 4. sırada bulunun Çaykur Rizespor engelini de aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'DE İKİ EKSİK

Fenerbahçe, Rize ekibiyle maçında iki oyuncusundan yararlanamayacak.

Sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ve Emre Mor, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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