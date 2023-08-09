Fenerbahçe'nin rakibi Maribor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Slovenya ekibi Maribor'u konuk edecek. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele yarın saat 21.00'de başlayacak. Bu turun rövanş karşılaşması 17 Ağustos Perşembe günü oynanacak.

Turnuvaya 1. Eleme Turu'ndan başlayan Maribor, Malta ekibi Birkirkara'yı (1-1, 2-1), 2. turda da Lüksemburg takımı Differdange 03'u (1-1, 4-3) elemeyi başararak üst tura yükseldi.

AVRUPA'DA 257. MAÇ

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında bugüne kadar 256 kez boy gösterdi. Bu süreçte 97 galibiyet alan Fenerbahçe, 55 mücadelede berabere kalırken, 104 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı. Geride kalan müsabakalarda Kanarya, rakip fileleri 335 kez havalandırırken, kalesinde ise 367 gol gördü.

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ'NDE 5. MAÇ

UEFA'nın 2021-2022 sezonunda uygulamaya koyduğu Avrupa Konferans Ligi'nde sarı-lacivertliler, 5. kez mücadele edecek. İlk sezonda turnuvanın son 16 play-off turunda Slavia Prag ile eşleşen Fenerbahçe, rakibine her iki maçta da (3-2) mağlup olarak veda etmişti. Bu sezonun 2. turunda Moldova ekibi Zimbru ile eşleşen Kanarya, rakibini farklı (5-0, 4-0) skorlarla yenerek saf dışı bıraktı. Konferans Ligi'nde 13 gol atan sarı-lacivertliler, kalesinde ise 6 gol gördü.

İNGİLİZ HAKEM ROBERT JONES DÜDÜK ÇALACAK

Fenerbahçe ile Maribor arasında oynanacak müsabakayı İngiliz hakem Robert Jones yönetecek. Jones'un yardımcılıklarını Ian Hussin ve Wade Smith yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Thomas Bramall olacak.