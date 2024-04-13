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Spor

Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, Mendilibar'ın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'deki rakibi Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

IHA13 Nisan 2024 Cumartesi 11:12 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin rakibi Olympiakos, Mendilibar'ın sözleşmesini uzattı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi Çeyrek Final'de Fenerbahçe ile karşılaşan Olympiakos, Teknik Direktör Jose Luis Mendilibar ile sözleşme yeniledi. Yunan ekibi, Mendilibar'ın sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibi Sevilla ile UEFA Avrupa Ligi zaferine ulaşan Jose Luis Mendilibar, 11 Şubat 2024'te Olympiakos teknik direktörlüğü görevine getirildi.

Deneyimli teknik adam, 18 Nisan Perşembe günü takımının başında Avrupa Konferans Ligi yarı finaline çıkmak için İstanbul'da Fenerbahçe karşısına çıkacak.

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