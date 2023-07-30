Fenerbahçe'nin Salih Özcan için yeni teklifi belli oldu!

Transfer döneminin hızlı takımı Fenerbahçe, takviyelerine devam etmekte kararlı.

Sarı lacivertlilerde gündeme gelen son isim ise Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan olmuştu. 25 yaşındaki milli oyuncu için ilk teklif sunulmuş ve Alman kulübüne 8 milyon Euro teklif edilmişti. Ancak Borussia Dortmund bu teklifi az buldu. Fakat Fenerbahçe Yönetimi hem maliyeti fazla artırmamak hem de oyuncuyu en kısa sürede kadrosuna katmak için temaslarını sürdürüyor.

10 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin ön liberoda görev yapan milli futbolcu için rakamı bonuslarla birlikte 10 milyon Euro'ya kadar çıkarabileceği ifade ediliyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Borussia Dortmund formasını 36 kez terleten Salih Özcan 2 asist kaydetmişti.