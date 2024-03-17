Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala, şampiyonluk yarışının kaderini belirleyecek maç geldi çattı. Lider Galatasaray'ın 2 puan gerisinde olan Fenerbahçe, son yıllarda şansının tutmadığı Trabzonspor'a konuk oluyor. Özellikle Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı dönemde Başakşehir'e karşı da sıkıntılı sonuçlar alan sarı lacivertliler, bu gece bu şanssızlığını kırmak zorunda. Üçüncülük yarışında olan Trabzonspor ise Fenerbahçe'ye göre daha rahat ancak taraftar için bu maçın önemi hayli büyük. Belki bu maç Avcı'nın da kaderini etkileyecek... Takımların son durumlarına bakıldığı zaman son 4 iç saha maçını kazanan Trabzonspor, bu karşılaşmalarda sadece 1 gol yedi. Ligdeki son 4 deplasman maçından galibiyet almayı başaran F.Bahçe de bu maçlarda kalesinde 1 kez gol gördü. İki takım arasında oynanan son 10 maçın 6'sını Trabzon kazandı.

BALIK POLEMİĞİ SÜRÜYOR

F.Bahçe'nin ise 3 galibiyeti var. Bordo-Mavililer evindeki son 2 F.Bahçe maçını kazandı. Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başında F.Bahçe'ye karşı 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un Kadıköy'de 3-2 kazandığı maçta yaşanan 'Balık' polemiği yine taraftarlar arasında devam ediyor. Fenerbahçe, Dusan Tadic'in balık tuttuğu videoyu paylaşıp ezeli rakibine gönderme yapmıştı. Trabzonspor cephesi ise kazandığı maçtan sonra Uğurcan Çakır'ın balık yediği videoyu, "Balıklar için teşekkürler" mesajıyla paylaşmıştı. Trabzon'da bu akşam oynanacak derbiden sonra iki takımın sosyal medya hesaplarından yapacağı paylaşımlar şimdiden merak konusu oldu.

FB'DE 9 TEHLİKE

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi özellikle Sarı-Lacivertliler'de sınırda bulunan isimler dikkat çekiyor. Sebastian Szymanski, Osayi-Samuel, Michy Batshuayi, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Mert Müldür ve Edin Dzeko sınırda. Kart görmeleri halinde Adana Demir maçında forma giyemeyecek. Çağlar, King, Mert Hakan, Becao ve Bonucci sakatlıkları nedeniyle bugün yok. Fırtına'da sakatlıkları süren Onuachu ve Hüseyin Türkmen'in yanı sıra sağ üst adalesinde yaralanma tespit edilen Mehmet Can da F.Bahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Sezon başında sakatlanan Orsic'in ise maç kadrosunda yer alması bekleniyor.