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Spor

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a şansı tutmuyor

Fenerbahçe için Trabzonspor maçları pek de iyi geçmiyor. Sarı lacivertli ekip, Karadeniz ekibiyle yaptığı maçların ardından ya şampiyonluğu kaptırdı ya da liderlik koltuğunu bıraktı.

Takvim13 Mart 2024 Çarşamba 13:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a şansı tutmuyor
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Son yıllarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı pek de iyi performansı yok....

2009/10 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kaldı ve son haftada şampiyon Bursaspor oldu.

2014/15'in 18. haftasında Fenerbahçe, Trabzon ile berabere kalarak liderlikten indi.

FENER'İN ŞANSI TUTMUYOR...

2021/22 sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 yenildi ve liderlikten indi. 2002/23 sezonunda Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi ve Sarı-Lacivertliler liderlikten indi. Bir daha da liderlik koltuğunu ele geçiremedi. Trabzon bu sezon da Fenerbahçe'ye ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.

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