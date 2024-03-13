Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a şansı tutmuyor

Son yıllarda Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a karşı pek de iyi performansı yok....

2009/10 sezonunda Trabzonspor, Fenerbahçe ile Kadıköy'de berabere kaldı ve son haftada şampiyon Bursaspor oldu.

2014/15'in 18. haftasında Fenerbahçe, Trabzon ile berabere kalarak liderlikten indi.

FENER'İN ŞANSI TUTMUYOR...

2021/22 sezonun 8. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'a 3-1 yenildi ve liderlikten indi. 2002/23 sezonunda Trabzonspor Fenerbahçe'yi 2-0 yendi ve Sarı-Lacivertliler liderlikten indi. Bir daha da liderlik koltuğunu ele geçiremedi. Trabzon bu sezon da Fenerbahçe'ye ligdeki ilk yenilgisini tattırdı.