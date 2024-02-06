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Spor

Fenerbahçe'nin transferi Melissa Vargas, İstanbul'da!

Sultanlar Ligi ekibi Fenerbahçe Opet'in sezonun geri kalanı için kadrosuna kattığı Melissa Vargas, İstanbul'a geldi.

DHA6 Şubat 2024 Salı 10:30 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transferi Melissa Vargas, İstanbul'da!
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Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı'nın sezonun geri kalan bölümü için kadrosuna kattığı miili oyuncu Melissa Vargas, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul'a geri döndü. Voleybolcumuz Melissa Vargas, sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet'in başarısı için ter dökecek." ifadelerine yer verildi.

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