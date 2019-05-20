Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi umudu
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de buna rağmen Avrupa Kupası'na katılma şansı belirdi.
UEFA'nın Trabzonspor'a 1 yıl men cezası verme ihtimalinin ortaya çıkması sonrasında Fenerbahçe gözünü 6. sıraya dikti. Bu yüzden Fenerbahçe'nin, Erzurumspor ve Antalyaspor maçlarını kazanması gerekiyor.
YANAL: EN İYİ YERDE BİTİRMELİYİZ
Teknik patron Yanal da bugün Erzurum yolculuğu öncesinde futbolcularıyla bir toplantı yaparak, "Biz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Erzurum ve Antalya maçlarından 6 puan bekliyorum. Ligi mümkün olan en iyi yerde bitirmeliyiz" dedi.
(Takvim)
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