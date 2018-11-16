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Fenerbahçe'nin yaklaşık 1 ay önce görevine son verdiği Cocu, dün İstanbul'da görüntülendi

Sezon başı Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğü görevine getirilen ancak art arda gelen başarısızlıklar nedeni ile yaklaşık 1 ay önce görevinden alınan Phillip Cocu geride bıraktığımız gün İstanbul’da bir AVM’de objektiflere takıldı.

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Sarı lacivertli takımdan ayrılalı bir ay olmasına rağmen İstanbul'dan ayrılamayan Hollandalı teknik direktör öğlen saatlerinde geldiği alışveriş merkezinde kısa süre alışveriş yaptı.

Türk futbol severlerin meraklı bakışları arasında alışverişini tamamlayan Cocu daha sonra Fenerbahçe kulübünün tahsis ettiği özel araç ile alışveriş merkezinden ayrıldı.

(Skorer)

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