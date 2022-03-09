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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsak Vural ilk antrenmanında

Fenerbahçe'nin yeni transfer ettiği genç futbolcu İsak Vural, sarı-lacivertli takımla ilk idmanına çıktı.

AA9 Mart 2022 Çarşamba 17:33 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 17:33
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Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 13 Mart Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, Benfica'nın altyapısından yeni transfer edilen genç oyuncu İsak Vural'ın da katıldığı belirtildi.

Salonda yapılan ısınma ve dayanıklılık idmanından sonra sahaya geçen oyuncuların koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladığı aktarıldı.

Enner Valencia'nın günü saha çalışmalarıyla, Ferdi Kadıoğlu'nun ise özel program dahilinde yaptığı çalışmalarla tamamladığı ifade edildi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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