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Spor

Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek, Kocaelispor'a kiralanıyor

Fenerbahçe'nin Gölcükspor'dan transfer ettiği İsmail Yüksek'in, 2. Lig takımı Kocaelispor'a kiralanması için görüşmelere başlandı.

04 Ekim 2020 Pazar 11:10 - Güncelleme: 04 Ekim 2020 Pazar 11:11
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Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşanıyor. Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor'un devrede olduğu öğrenildi. Körfez ekibinin genç futbolcuyu kiralamak için girişimde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

TFF 2. Lig ekibi transferde mutlu sona ulaşmak üzere. Fenerbahçe'nin kalabalık kadrosunda forma şansı bulmakta zorlanması beklenen genç futbolcunun deneyim kazanması için de bu transfere sıcak bakılıyor.

İsmail Yüksek ve 3 yönetici İzmit'te görüşme halinde. İsmail'in menajeri Emrah Bozkurt süreci Ankara'dan takip ediyordu. İsmail'in menajerinin Ankara'dan küçük pürüzleri görüşmek için İzmit'e gelmesi ve anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

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