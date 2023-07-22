Fenerbahçe'nin yerli planındaki kritik isim İsmail Yüksek

Fenerbahçe transferleri ile takımı yeniden kurarken yerli oyuncu problemi ile karşı karşıya kalındı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın kafasında 8+3 kuralında ilk 11'e yazabileceği iki oyuncu bulunuyor.

ZOR KADRO KURULUYOR

Edin Dzeko, Ryan Kent, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Alexander Djiku ve Rodrigo Becao gibi yabancı transferleri yapan sarı-lacivertliler Livakovic konusunda da küçük detayları halletmeye çalışıyor. Geçen sezon Altay ve İrfan Can ile kaleyi kapatan ancak bu sezon Livakovic'i alarak bu alanı yabancı oyuncu ile sürdürmek isteyen yönetim, Arda Güler'in boşluğunu da Szymanski ile doldurdu. Geçen sezona göre banko isimlerden sadece Ferdi Kadıoğlu sağ bekte yer alırken orta sahaya da yerli oyuncu kullanma zorunluluğu kapıya geldi çattı.

İSMAİL YÜKSEK PLANI

Kalede, savunmada, orta sahada ve forvette yabancı oyuncu çokluğu olan Kanarya'da İsmail Yüksek'e şans doğdu. Teknik direktör İsmail Kartal'ın, Ferdi'nin ardından ikinci yerli olarak aklındaki ilk isim İsmail Yüksek. Ön liberoda 24 yaşındaki oyuncunun görev alması bekleniyor.

MERT MÜLDÜR ISRARI SÜRÜYOR

Teknik Direktör İsmail Kartal, Mert'in de kadroya katılması durumunda savunmasını yerli ağırlıklı kuracak. Kartal, sağ ve sol bekte bu iki isme şans tanırken, Becao'nun savunmadaki partnerinin de Serdar Aziz olma ihtimali yüksek görünüyor.