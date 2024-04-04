İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8862
  • EURO
    34,7148
  • ALTIN
    2349.33
  • BIST100
    9009.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Fenerbahçe'nin yıldızları sözlerini tuttu
Spor

Fenerbahçe'nin yıldızları sözlerini tuttu

2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un seslendiği yıldızlar, sözlerini tuttu ve galibiyeti aldı.

4 Nisan 2024 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Fenerbahçe'nin yıldızları sözlerini tuttu
ABONE OL

Olağanüstü genel kurulun gölgesinde maça hazırlanan Fenerbahçe, muhteşem bir oyunla rakibini devirdi. Lider Galatasaray'ı takibini devam ettirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e seslenmiş ve "Sözünüzü tutun" demişti.

Dün iki yıldız da ağları sarstı, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyeti takımlarına kazandırdı.

DZEKO'NUN PERFORMANSI

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 lig maçına çıktı. Boşnak golcü 19 kez ağları havalandırırken 5 de asist yaptı.

TADIC'İN PERFORMANSI

Dusan Tadic ise bu sezon Sarı-Lacivertli formayı ligde 31 kez sırtına geçirdi. Sırp yıldız 9 gol atarken 11 de gol pası verdi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.