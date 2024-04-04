Fenerbahçe'nin yıldızları sözlerini tuttu

Olağanüstü genel kurulun gölgesinde maça hazırlanan Fenerbahçe, muhteşem bir oyunla rakibini devirdi. Lider Galatasaray'ı takibini devam ettirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurulda kaptanlar Edin Dzeko ve Dusan Tadic'e seslenmiş ve "Sözünüzü tutun" demişti.

Dün iki yıldız da ağları sarstı, şampiyonluk yolunda kritik bir galibiyeti takımlarına kazandırdı.

DZEKO'NUN PERFORMANSI

Edin Dzeko, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 lig maçına çıktı. Boşnak golcü 19 kez ağları havalandırırken 5 de asist yaptı.

TADIC'İN PERFORMANSI

Dusan Tadic ise bu sezon Sarı-Lacivertli formayı ligde 31 kez sırtına geçirdi. Sırp yıldız 9 gol atarken 11 de gol pası verdi.