Fenerbahçe'nin yıldızlarına Eddie Howe'dan kanca!

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler ile İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'ın ciddi şekilde ilgilendiği ileri sürüldü.

İngiliz basınından TEAMtalk'un haberine göre; Premier Lig'de etkileyici bir sezon geçiren ve şu anda 3. sırada bulunan Newcastle'da teknik direktör Eddie Howe, Şampiyonlar Ligi'ne uygun bir kadro oluşturabilmek adına şimdiden harekete geçti.

"ARDA EN İYİ OYUNCULARDAN BİRİ OLMA POTANSİYELİNE SAHİP"

Haberde, yaz transfer döneminde "seçkin" oyuncuları kadrosuna katmak istediğini gizlemeyen Howe için Arda Güler'in uygun bir aday olduğu ifade edildi ve genç oyuncu için "Kesinlikle gelecekte en iyi oyunculardan biri olma potansiyeline sahip." yorumu yapıldı.

ARDA GÜLER'İN AİLESİYLE GÖRÜŞTÜLER

Newcastle yetkililerinin, Dubai'de Arda'nın ailesiyle transfer için bir ön görüşme yaptığı belirtilirken, 18 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde "1500 dakika süre almazsa 4.3 milyon sterline serbest kalır" maddesinin olduğu hatırlatıldı. Arda'nın bu süreyi doldursa bile fiyatının 17.3 milyon sterlin olacağı iddia edilerek, bu rakamın da Newcastle için sorun olmayacağı ifade edildi.

EDDIE HOWE FERDİ KADIOĞLU'NU DA İSTİYOR

Bu arada İngiliz kulübünün transfer etmek istediği tek Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler değil. TEAMtalk'un iddiasına göre; Newcastle, bu yaz iki Fenerbahçeli gence imza attırmak istiyor. Ferdi Kadıoğlu da Eddia Howe'un radarında.