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Fenerbahçe'nin yüzü Vedat Muriqi ile gülüyor

Kosovalı santrfor, sarı-lacivertlilerin bu sezon Süper Lig'de kazandığı 4 maçta da fileleri havalandırdı.

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Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de, Kosovalı santrfor Vedat Muric'in golleri galibiyetin habercisi oluyor.

Geçen sezon Çaykur Rizespor'da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Muric, yaz transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isimler arasına girmişti.

Uzun süren görüşmelerin ardından tercihini Fenerbahçe'den yana kullanan 25 yaşındaki futbolcu, yeni sezona da etkili bir giriş yaptı.

Fenerbahçe, ligde yaptığı 8 maçta 4 galibiyet alırken, Vedat Muric bu karşılaşmaların tamamında rakip fileleri sarsma başarısı gösterdi.

Muric suskunsa Fenerbahçe mutsuz

Fenerbahçe, Vedat Muric'in gol atamadığı mücadelelerde henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

Sarı-lacivertliler, ligde 4 galibiyet alırken, ikişer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe'nin galip geldiği 4 maçta da gol atan Muric, puan kayıplarında ise sessiz kaldı.

Sarı-lacivertliler, puan kaybettiği maçların ikisinde takım olarak gol atma başarısı gösteremedi. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşma ve sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadelede gol sevinci yaşayamadı.

Fenerbahçe, diğer puan kayıplarını ise sahasındaki 1-1'lik Trabzonspor beraberliği ve deplasmandaki 3-1'lik Aytemiz Alanyaspor yenilgileriyle yaşadı.

Sarı-lacivertlilerde bu maçlarda Vedat Muric suskun kalırken, goller Garry Rodrigues ve Tolga Ciğerci'den geldi.

8 haftada Slimani ve Frey'i yakaladı

Vedat Muric, Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 4 kez rakip fileleri havalandırarak geçen sezonun eleştirilen santrforlarını şimdiden yakaladı.

Geride kalan sezona forvette İslam Slimani, Roberto Soldado ve Michael Frey üçlüsüyle başlayan Fenerbahçe, bu oyunculardan beklediği performansı alamamıştı.

Fenerbahçe'de geçen sezon ligde İslam Slimani 1 gol atarken, Michael Frey 3 kez fileleri havalandırmıştı.

Vedat Muric, bu sezon attığı 4 golle daha şimdiden bu iki oyuncunun toplam gol sayısına ulaşmayı başardı.

Fenerbahçe'de Roberto Soldado ise geçen sezon 6 golde kalmıştı.

Galibiyetlerin mimarı

Muric, Fenerbahçe'nin kazandığı mücadelelere damga vurdu.

Lige 5-0'lık Gaziantep Futbol Kulübü galibiyetiyle başlayan sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, takımının ikinci golüne imza atmıştı.

Vedat, deplasmanda 2-1 kazanılan Medipol Başakşehir maçında ise sarı-lacivertliler adına ilk golü kaydederek galibiyette başrolü oynamıştı.

Kosovalı golcü, iç sahada 2-1 kazanılan MKE Ankaragücü ve dün aynı skorla deplasmanda galip gelinen Yukatel Denizlispor maçlarında da takımının ikinci gollerini atarak 3 puanın mimarlarından oldu.

(AA)

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