Fenerbahçe'de savunma oyuncusu arayışları sürüyor. Yerli-yabancı birçok alternatif üzerinde duran Kanarya'nın gündemine yeni bir futbolcu daha girdi: Ousmane Diomande...
Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertliler, Portekiz 2. Ligi ekiplerinden Mafra'da kiralık oynayan, 2026'ya kadar bonservisi Midtjylland takımında bulunan oyuncu için kısa süre içinde pazarlık masasına oturacak.
Fenerbahçe'nin bu transferde iki ciddi rakibi bulunuyor. Portekiz'de ciddi bir piyasa yapan Diomande'yi ülkenin güçlü temsilcileri Porto ve Sporting Lizbon istiyor.
Sarı-lacivertli yönetimin gündemine aldığı Ousmane Diomande güçlü fiziğiyle rakip forvetler için adeta bir korku tüneli. 1.90'lık boyu ve 86 kiloluk vücuduyla tam bir güç deposu olan 19 yaşındaki futbolcu geleceğin en önemli stoperleri arasında gösteriliyor.
Fenerbahçe bu transfer için Midtjylland ile sıkı bir pazarlığa girişecek. Ancak Portekiz'in iki güçlü ekibi Porto ve Sporting Lizbon'un da bu yarış içinde olması Diomande'nin piyasasını yükseltiyor. Sarı-lacivertliler bu transfer için en doğru şartların oluşmasını bekleyecek.