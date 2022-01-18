18 Ocak 2022 Salı 13:04 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 13:07

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri gösterdiği müthiş performans ile Avrupa devleri ile anılan sarı lacivertli takımın başarılı stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

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Sky Sports'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekipleri West Ham United ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai ile ilgileniyor.