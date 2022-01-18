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  • Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk piyango! Attila Szalai...
Spor

Fenerbahçe'ye 20 milyon euroluk piyango! Attila Szalai...

Fenerbahçe'nin Macar stoperi Attila Szalai için İngiltere'nin West Ham United ve Newcastle United takımlarının devreye girdiği öğrenildi. Attila Szalai'nin transferi için 20 milyon euro bonservis bedelinin ödeneceği ileri sürüldü.

18 Ocak 2022 Salı 13:04 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 13:07
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Fenerbahçe'ye geldiği günden beri gösterdiği müthiş performans ile Avrupa devleri ile anılan sarı lacivertli takımın başarılı stoperi Attila Szalai'nin talipleri artıyor.

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Sky Sports'ta yer alan habere göre; Premier Lig ekipleri West Ham United ve Newcastle United, Fenerbahçe'nin Macar stoperi Szalai ile ilgileniyor.

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Haberde yıldız futbolcunun transferinin 20 milyon euro civarında olabileceği belirtildi. Szalai ile İngiliz ekiplerinin yanı sıra İtalya'dan Milan'ın da ilgisinin bulunduğu ileri sürüldü.

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Bu sezon 28 maça çıkan başarılı futbolcunun Fenerbahçe ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

  • Fenerbahçe
  • Attila Szalai
  • Newcastle United
  • West Ham United

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