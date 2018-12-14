Fenerbahçe'ye ağır fatura! Teknik direktörlere 4 milyon Euro harcandı
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un seçildiği günden bugüne yaptığı teknik direktörlük hamlelerinin maliyeti ortaya çıktı.
Ali Koç, 3 Haziran’da başkan seçildi. Koç, teknik direktör konusundaki ilk hamlesini Aykut Kocaman’la yollarını ayırarak yaptı.
Kocaman’a 1.5 milyon Euro tazminat verildi. Fenerbahçe, Phillip Cocu için PSV’ye 500 bin Euro ödedi. Dün sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen Hollandalı’ya ne kadar para verileceği açıklanmadı ancak bu rakamın toplamda 2 milyon Euro olması bekleniyor.
Teknik direktör faturası şimdilik 4 milyon Euro. Ersun Yanal’ın maaşı ve Komean ile Van der Weerden’in tazminatlarıyla birlikte fatura daha da kabaracak.
(Fanatik)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.