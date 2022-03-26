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Spor

Fenerbahçe'ye Attila Szalai piyangosu! Dudak uçuklatan rakam

Attila Szalai için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Attila Szalai için İngiltere Premier Lig ekibi Southampton'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Star Gazetesi26 Mart 2022 Cumartesi 23:06 - Güncelleme: 26 Mart 2022 Cumartesi 23:06
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Attila Szalai, Fenerbahçe'deki başarılı performansıyla defans hattının vazgeçilmez ismi olurken Avrupa'dan da talipleri artmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin bonservis bedelini 30 milyon euro olarak belirlediği Attila Szalai'ye Southampton'ın talip olduğu öne sürüldü.

ATTILA SZALAI İÇİN SOUTHAMPTON DEVREYE GİRDİ

Macaristan basınında yer alan haberlere göre; Attila Szalai'ye İngiltere Premier Lig takımlarından Southampton talip oldu. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki oyuncuyu ısrarla kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Öte yandan Macar savunmacının adı geçtiğimiz günlerde West Ham United, Aston Villa ve Brighton ile de gündeme geldi.

FENERBAHÇE 30 MİLYON EURO İSTİYOR

Haberde Fenerbahçe'nin 2021'in ara transfer döneminde Apollon Limassol'den 2.20 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Attila Szalai'nin bonservisini 30 milyon euro olarak belirlediği vurgulandı.

ATTILA SZALAI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Attıla Szalai, bu sezon sarı-lacivertli formayla 39 resmi maçın 34'ünde ilk 11'de yer aldı. 24 yaşındaki Macar savunmacı bu karşılaşmalarda 1 gol ve 2 asistle takımına katkıda bulundu.

Star Gazetesi

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