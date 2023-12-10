Sezon başında Fenerbahçe'den Columbus Crew kulübüne transfer olan Diego Rossi'den, Sarı lacivertliler'e sevindiren haber geldi...

Rossi'nin formasını giydiği Columbus Crew, MLS'te şampiyonluk maçında Los Angeles FC ile karşı karşıya geldi. Columbus Crew, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Diego Rossi şampiyonluk maçında 90 dakika sahada kaldı.

ŞAMPİYONLUK BONUSU KAZANDI!

Diego Rossi sezon başında 5.6 milyon dolar bedelle Columbus Crew kulübüne transfer olmuştu. Fenerbahçe, Diego Rossi'den 1 milyon dolar şampiyonluk bonusu alacak. Ayrıca Diego Rossi'nin bir sonraki satışından Fenerbahçe %15 pay sahibi olacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Şampiyonluğun mimarlarından olan 25 yaşındaki yıldız ABD MLS'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Rossi, Columbus Crew formasıyla bu sezon 16 maçta görev aldı. Uruguaylı oyuncu, 5 gol 6 asistlik performans sergiledi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Uruguaylı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 90 resmi maçta, 10 gol attı ve 20 asist yaptı.