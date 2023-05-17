Fenerbahçe'ye dudak uçuklatan bonservis! Güle güle Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu için Newcastle United ekibi devreye girdi. Sarı-Lacivertlilerde geçirdiği son 2 sezonda performans ve fiziksel seviye olarak kendisini üst seviyeye çıkaran Ferdi Kadıoğlu 25 milyon euro gibi rekor bir bedelle takımdan ayrılabilir.

NEWCASTLE UNİTED, FERDİ KADIOĞLU'NU İSTİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nu uzun zamandır takip eden Ada temsilcisi, projesi kapsamında Ferdi'yi transfer etmek ve birkaç yıl forma giymesinden sonra da kar elde ederek satmak istiyor.

Newcastle United takımının sezon sonunda genç yıldıza Fenerbahçe'nin reddedemeyeceği bir teklif yapacağı iddia edildi.

REKOR BİR BEDELE TAKIMDAN AYRILABİLİR

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Ferdi, Newcastle United tarafından 25 milyon euro bedel ile İngiltere'ye getirilebilir.

Süper Lig rekorunu kıracak olan bu transferin, İngiliz basınına göre önümüzdeki yaz gerçekleşmesi bekleniyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Star Gazetesi

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 43 resmi maça çıkan yıldız oyuncu 3 gol atıp 3 de asist yaptı.