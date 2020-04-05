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Spor

Fenerbahçe'ye Ferdi Kadıoğlu müjdesi

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Stat kirasını ödeyemediği gerekçesiyle Ferdi'nin transfer taksidini acil olarak talep eden ve konuyu FIFA'ya taşıyan Nec Nijmegen'e müjdeli haber geldi

05 Nisan 2020 Pazar 11:54 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 11:54
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Mali sıkıntı yaşayan ve stadyum kirasını ödemekte sıkıntı çeken NEC Nijmegen Kulübü'ne belediyeden iyi haber geldi. Nijmegen'in de içinde yer aldığı bölgenin gazetesi Gelderlander'in haberine göre kulüp bir süredir mali sıkıntı içerisinde bulunuyor ve Ferdi Kadıoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinden kaynaklanan 700 bin euroluk ödemeyi henüz alabilmiş değiller.

AĞUSTOS'A ERTELEDİ

Kulübün kullandığı stadyum için 550 bin euroluk yıllık kira bedelini ödemekte sıkıtı çektiği bildirildi. Sarı-lacivertlilerden beklenen ödemenin de gelmemesiyle ödemede çekilen bu sıkıntı, koronavirüs yüzünden şimdilik rafa kalktı. Nijmegen belediyesi, korona süreci yüzünden kulübün nisan içerisinde yapması gereken ödemeyi ağustosa erteledi.

NEC Nijmegen Sportif Direktörü Wilco van Schaik konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Nijmegen belediyesine çok müteşekkiriz" dedi. Schaik geçtiğimiz hafta da Ferdi Kadıoğlu transferiyle ilgili bir açıklama yapmış ve "10 aydır ödeme bekliyoruz. FIFA şimdi kararını verdi ve Fenerbahçe'nin ödemeyi gerçekleştirmesini bekleyeceğiz. Bu miktarın ödenmemesi finansal olarak bizi çok zorladı. Bu meblağ kaynak için bize çok yardımcı olacak" demişti.

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