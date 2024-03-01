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Spor

Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Kamp karosunda yer aldı

Fenerbahçe, Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu açıkladı. Sakatlığını atlatan Fred kadroda yer aldı.

1 Mart 2024 Cuma 17:26 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Fred müjdesi! Kamp karosunda yer aldı
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Fenerbahçe'nin Hatayspor ile oynayacağı maçın kamp kadrosunu belli oldu.

Sakatlığını atlatan Fred, kadroda yer aldı. Cezalı Djiku, kafilede yer almadı.

Ayrıca sakatlığı bulunan İrfan Can ve King kadroda kendine yer bulamadı.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KADROSU

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Mert Müldür, Bright Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Çağlar Söyüncü, Leonardo Bonucci, Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Ahmet Necat Aydın, Ferdi Kadıoğlu, Rade Krunic, İsmail Yüksek, Fred Santos, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Michy Batshuayi ve Serdar Dursun.

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