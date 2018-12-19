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Fenerbahçe'ye Giresun'da sıcak karşılama

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ikinci maçında yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Giresun'a geldi.

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Özel uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal ve bazı oyunculara forma imzalatarak birlikte fotoğraf çektirdi.
 
Fenerbahçe kafilesi için havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik  önlemi alındı. Havalimanından ayrılan sarı-lacivertliler, Giresun'un Piraziz  ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

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