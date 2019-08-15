Fenerbahçe'ye golcüler Ada’dan

KANARYA Vedat Muriç’in yanına kaliteli golcü arayışlarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Liverpool’dan ayrılan bonservisi elinde olan Daniel Sturridge’ye teklifte bulunmuştu. Ancak bu oyuncuya bir çok talibin olması nedeniyle Sportif Direktör Damien Comolli’nin, Chelsea’de Frank Lampard’ın kadroda düşünmediği Michy Batshuayi’ye rotayı çevirdiği ileri sürüldü. İngiliz basınında yer alan haberlerde göre 25 yaşındaki Belçikalı golcü için Fenerbahçe’nin kiralama teklifinde bulunduğu belirtildi. Batshuayi geçen sezonun ikinci yarısını Crystal Palace’ta kiralık olarak geçirmişti.