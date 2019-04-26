Fenerbahçe'ye Hasan Ali Kaldırım müjdesi
Fenerbahçe'de Victor Moses ile Serdar Aziz’in tedavilerine devam edilirken, Hasan Ali Kaldırım özel program dahilinde salonda çalıştı.
Bu futbolculardan Hasan Ali Kaldırım’ın Trabzonspor maçında forma giyebileceği belirtildi. Öte yandan Fenerbahçe’de kaleci antrenörü Alper Boğuşlu’nun yapılan çalışmaları kayıt altına aldığı gözlendi. Boğuşlu’nun tüm çalışmaları daha sonra izlediği belirtildi.
GÖZLEMCİLER TAKİPTE!
F.BAHÇE dün oynanan Kızılyıldız-Partizan maçına gözlemci gönderdi. Sarı-Lacivertli gözlemcilerin Kızılyıldız’dan kanat Aleksa Vukanovic ve forvet Richmond Boakye’yi takip etti. Fenerbahçe’nin takip ettiği bir başkafutbolcu da Dinamo Zagreb’de forma giyen 21 yaşındaki 10 numara oyuncusu Dinamo Majer...
(Akşam)
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