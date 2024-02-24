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Spor

Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku!

Süper Lig'de bu akşam 19.00'da Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber geldi. Milli oyuncunun kritik maç öncesi sakatlandığı öğrenildi.

24 Şubat 2024 Cumartesi 17:03 - Güncelleme:
Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci şoku!
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Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı öncesi yıldız oyuncular İrfan Can Kahveci sakatlık yaşadı.

Sports Digitale'nin haberine göre; İrfan Can Kahveci'nin bir adale sakatlığı yaşadığı ve sakatlık yaşadığı bölgede bir yırtık oluştuğu belirtildi. Haberin detaylarında İrfan Can'ın en az 10 gün sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

SON HAFTALARDA PARLAMIŞTI

Milli oyuncu, son haftalarda form grafiğini yukarı çekerek tüm dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan İrfan Can Kahveci, sarı-lacivertlilerin son oynadığı Çaykur Rizespor maçında da oyuna sonradan girerek maçın çevrilmesinde büyük bir rol oynamayı başarmıştı.

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